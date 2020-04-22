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В Казань из Гоа прибыл самолет с российскими туристами

Борт доставил 171 пассажира

КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Борт из Гоа со 171 пассажиром на борту приземлился в международном аэропорту Казань, сообщила в среду журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"В международный аэропорт Казань прибыл борт, следовавший маршрутом Гоа (Индия) - Казань. Рейс доставил 171 пассажира, 76 из которых - жители Республики Татарстан", - сказала она.

Как уточнила Галимова, в аэропорту организовали все меры санитарно-эпидемиологического контроля, сотрудники управления Роспотребнадзора по региону проведут термометрию на борту. Всех пассажиров на две недели отправят в обсерватор в санаторий "Васильевский".

Утром запланирован медосмотр с замером температуры и забором анализов, все 14 дней туристы будут находиться под наблюдением врачей, отметила Галимова.

Ранее во вторник в Казань из Антальи (Турция) самолетом доставили 122 пассажиров. Сообщалось, что людей также направляют на двухнедельную обсервацию в санаторий "Васильевский".

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РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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