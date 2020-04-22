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Пандемия коронавируса нового типа

Психологи МЧС России советуют в самоизоляции сохранять постоянный режим дня детей

Они рекомендуют не предъявлять к ребенку завышенных требований и больше времени уделять приятным вещам

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Психологи МЧС России рекомендуют родителям для более легкой адаптации детей к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса создать им островки постоянства и разрешить подольше смотреть любимые мультфильмы.

"В связи с изменениям привычного образа жизни необходимо постараться сохранить без изменения время сна ребенка, прием пищи, домашние игры. Такие островки постоянства помогут детям справиться с нахлынувшим потоком перемен", - говорится в методических рекомендациях для родителей Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России, с которыми ознакомился ТАСС.

Психологи советуют стараться делать привычные вещи, играя. "Назовите свои ежедневные звонки или онлайн-встречи с близкими - "походом в гости", замените прогулку в песочнице на игру с кинетическим песком", - рекомендуют специалисты.

Также они советуют больше времени уделять приятным вещам - вместе готовить любимые блюда, разрешать дольше смотреть мультфильмы. Полезно также устраивать вечерние семейные собрания за чаем или ужином, обсуждать приятные события и моменты преодоления трудностей. Психологи советуют использовать и новые возможности. "Организуйте совместное выполнение домашнего задания по видеосвязи. "Посещайте" [в режиме] онлайн театры, музеи, выставки, мастер-классы, делитесь впечатлениями, снимайте короткие видео об этих нововведениях и о том, как это делаете именно вы", - говорится в рекомендациях.

Не менее важно объяснять ребенку, почему сложилась такая ситуация и каковы прогнозы. "В этот момент важно отслеживать свое эмоциональное состояние. Важно, чтобы оно было спокойным. Говорите короткими и общими фразами, описывая ситуацию", - отмечается в рекомендациях.

В то же время специалисты советуют не предъявлять к ребенку завышенных требований и не ожидать, что он самостоятельно адаптируется к ситуации, ему требуется внимание, забота и понимание. Также психологи МЧС составили методические рекомендации о том, как сохранить психическое здоровье и психологическое благополучие в период пандемии для подростков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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