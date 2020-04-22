Плавучий госпиталь в Нью-Йорке перестал принимать пациентов

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Плавучий госпиталь Comfort, находящийся в гавани города Нью-Йорка, прекратил принимать пациентов, зараженных новым коронавирусом и с другими диагнозами. Об этом сообщил во вторник телекомпании CNN официальный представитель крупнейшего в мегаполисе оператора медицинских услуг Northwell Health Терри Линам.

По его данным, на борту госпитального судна с момента его захода в порт 30 марта врачебная помощь была оказана 178 пациентам. Из них на борту остаются 56 человек, часть которых находятся в палатах интенсивной терапии.

Губернатор одноименного штата Эндрю Куомо во вторник сообщил, что дальнейшей необходимости в Comfort нет. "Если нужно передислоцировать судно куда-то еще, то его нужно забрать", - заявил Куомо, уточнив, что довел это до сведения президента США Дональда Трампа.

Изначально планировалось, что врачи на Comfort, чтобы разгрузить больницы города, будут оказывать помощь только тем, кто не заразился коронавирусной инфекцией. Позднее властям пришлось по объективным обстоятельствам отказаться от такого подхода. В штате Нью-Йорк зафиксированы 130 689 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 758 человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 820,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 44 228 человек, поправились 75 177.