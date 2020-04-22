В Хабаровске начали программу адаптации людей с ментальными нарушениями

ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля. /ТАСС/. Проект "Мы сможем жить сами", обучающий навыкам самостоятельной жизни людей с ментальными нарушениями, в частности, с аутизмом, начали в Хабаровске. Программа реализуется на средства трехмиллионного президентского гранта, сообщила ТАСС руководитель АНО "Хабаровская инвалидная организация "Реальная помощь" Наталья Евтеева.

"Сейчас мы закупаем оборудование, мебель и подбираем персонал, который будет работать с нашими подопечными и их родителями. По плану, тренировочную квартиру, в которой ребята будут обучаться навыкам самостоятельной жизни, мы должны открыть в мае. Если санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит, то программа адаптации начнется в это время", - разъяснила Евтеева и отметила, что в квартире будет одновременно находиться не более четырех участников. Это будет зависеть от их индивидуальных особенностей.

По данным Министерства социальной защиты населения Хабаровского края, в регионе проживают 3 669 людей с ментальными нарушениями, из них 1 960 человек - в домашних условиях. Как отмечают авторы проекта, чаще всего инвалиды попадают в психоневрологические интернаты или больницы после смерти родителей. Программа адаптации позволит жить вне стен госучреждений, самостоятельно себя обслуживать при минимально возможном сопровождении взрослого.

"В учебной тренировочной квартире мы будем формировать у ребят навыки самостоятельной жизни: правильно совершать гигиенические процедуры, ухаживать за вещами и домом, делать покупки и готовить еду. При этом важно выработать режим и правильные привычки. Одной из особенностей этой квартиры будет маркировка вещей, чтобы наши подопечные, к примеру, видели, чьи это вещи и использовали только свое, чтобы они учились сортировать перед стиркой белое белье, цветное и черное", - разъяснила Евтеева.

Параллельная работа будет идти с родителями. Им объяснят, как правильно в домашних условиях поддерживать самостоятельные действия взрослеющих ребят. Кроме того, психологи помогут им преодолеть страхи, связанные с тем, что в какой-то период ребенок останется без родительской опеки.

Обучение специалистов

Одной из задач проекта "Мы сможем жить сами" является апробация технологии сопровождаемого проживания лиц с ментальной инвалидностью на территории Хабаровского края. Как разъясняет Евтеева, международная практика и опыт западных регионов России показывают, что люди с ментальной инвалидностью могут жить и даже работать при незначительном сопровождении взрослого человека. Одной из целей проекта является адаптация этого опыта под дальневосточную специфику.

Технологии обучат не менее 50 семей, в которых живут инвалиды, и более 100 специалистов - воспитателей, педагогов и психологов. Разработанную и апробированную программу будут использовать в организациях социальной сферы Хабаровского края и в других образовательных учреждениях. Все материалы будут обобщены в учебно-методическом пособии.

Поддержка НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов с участием 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.