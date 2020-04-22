СМИ: более 30 случаев коронавируса подтверждено у экипажа круизного судна в Нагасаки

По ее сведениям, все эти люди контактировали с членом команды судна, у которого аналогичный диагноз был поставлен несколькими днями раньше. Отмечается, что все заразившиеся - иностранцы, тяжелых симптомов у них нет. Их гражданство не раскрывается.

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Не менее 33 случаев заражения коронавирусом подтверждено среди экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica. Об этом сообщила в среду администрация префектуры Нагасаки.

В общей сложности врачи на данный момент провели тестирование среди 57 человек. Отмечается, что все они изолированы в хорошо проветриваемых помещениях. Японские власти намерены по возможности взять анализы на коронавирус у всех находящихся на борту. Тем, у кого тест покажет отрицательный результат, разрешат сойти на берег, в отношении остальных будут действовать карантинные меры, и покидать судно они не будут.

На борту зарегистрированного в Италии лайнера Costa Atlantica находятся 623 члена команды. Пассажиров там нет. Это судно совершало круизы в водах у побережья Восточной Азии. С его борта никто не сходил с 14 марта, когда в префектуре Нагасаки на юго-западном японском острове Кюсю был выявлен первый зараженный новым коронавирусом.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии превысило 12 тыс., 236 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 296 летальных исходов.

Другой круизный лайнер - американский Diamond Princess - в феврале-марте стоял в карантине в порту Иокогама к югу от Токио. У него на борту было выявлено 712 заразившихся, 13 умерли. После этого судно прошло дезинфекцию и покинуло японские воды.