В Хабаровском крае ввели масочный режим из-за распространения коронавируса

ХАБАРОВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели масочный режим в регионе для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. Теперь без средств индивидуальной защиты нельзя заходить в общественный транспорт, магазины, аптеки, на вокзалы, говорится постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
"Соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси", - говорится в постановлении.
Маски, согласно документу, необходимо надевать при посещении аптек, аптечных пунктов и магазинов розничной торговли, зданий государственных органов власти, администраций. Средства индивидуальной защиты должны использоваться при нахождении на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и в морских и речных портах, на остановках общественного транспорта и в других общественных местах.
Как сообщил во вторник губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в эфире телеканала "Губерния", в более 60% случаях заражения коронавирусом в крае болезнь протекает бессимптомно. "Люди просто не знают, что являются носителями и заражают других. Соответственно, нужно носить маску", - сказал Фургал. Медицинские маски в регионе есть в краевой государственной сети аптек и в части продуктовых магазинов. В частных аптеках масок нет.
В Хабаровском крае действует режим самоизоляции. По данным Министерства здравоохранения региона, в крае зарегистрировано 243 пациента, 19 из них выздоровели, пятеро умерли. За минувшие сутки выявлено 28 новых случаев заболевания, из числа заболевших трое находятся в тяжелом состоянии.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.