В Хабаровском крае ввели масочный режим из-за распространения коронавируса

ХАБАРОВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели масочный режим в регионе для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. Теперь без средств индивидуальной защиты нельзя заходить в общественный транспорт, магазины, аптеки, на вокзалы, говорится постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

"Соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси", - говорится в постановлении.

Маски, согласно документу, необходимо надевать при посещении аптек, аптечных пунктов и магазинов розничной торговли, зданий государственных органов власти, администраций. Средства индивидуальной защиты должны использоваться при нахождении на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и в морских и речных портах, на остановках общественного транспорта и в других общественных местах.