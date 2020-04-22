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Пандемия коронавируса нового типа

"Известия": ситуация с масками должна стабилизироваться в ближайшее время

По данным гендиректора "Мегаптека.ру" Дмитрия Чиркова, приобрести макси можно лишь в 1% аптек

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ситуация с острой нехваткой медицинских защитных масок должна стабилизироваться в ближайшее время за счет налаживания связи с региональными производителями. Об этом в среду сообщают "Известия".

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"Планируется, что в аптеках медицинские и защитные маски должны появиться в течение этой недели. Сейчас есть регионы, в которых уже налажена связь с местными производителями. Это, например, Брянская, Калужская и Новгородская области. В ближайшее время подтянутся и другие субъекты", - рассказала изданию исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

По словам основателя и генерального директора агрегатора "Мегаптека.ру" Дмитрия Чиркова приобрести макси можно лишь в 1% аптек. За прошедшие две недели больше всего масок было продано в Московской области и в Северо-западном административном округе столицы. Чирков сообщил, что, несмотря на падение спроса на маски в апреле в сравнении с мартом, даже сейчас предложение аптек не соответствует спросу. Это связано в том числе с тем, что аптеки не могут позволить себе купить маски у организаций, не имеющих сертификатов качества.

Ажиотажный спрос на маски в России был вызван вспышкой нового коронавируса. С начала пандемии коронавирусом заразились в мире более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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