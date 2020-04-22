Власти штата Миссури подали иск против властей Китая из-за пандемии коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти американского штата Миссури подали исковую жалобу на китайские власти, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Соответствующее заявление размещено во вторник на сайте генпрокуророа штата Эрика Шмитта.

Согласно опубликованным данным, Шмитт утверждает, что "правительство Китая, Коммунистическая партия Китая", а также ряд чиновников и госучреждений в конце 2019 года препятствовали распространению информации об инфекции, задерживали лиц, осведомленных о проблеме, а также не разглашали данных, подтверждающих опасность заражения вирусом. Действия китайской стороны привели к смерти жителей Миссури, а также нанесли штату экономический урон, указывает Шмитт. Телеканал "Фокс ньюс" отмечает, что Миссури, где из-за коронавируса умерли более 220 человек, стал первым штатом, власти которого выступили с обвинениями в адрес Китая в суде.

Иск был подан во вторник в федеральный суд Восточного округа штата Миссури. Генпрокурор утверждает, что несмотря на наличие сведений, подтверждающих опасность передачи вируса от человека к человеку, китайские власти вплоть до 31 декабря 2019 года не информировали о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, как указывается в заявлении, китайские власти не приняли достаточных мер для того, чтобы препятствовать распространению инфекции в другие страны.

В исковой жалобе указаны четыре пункта обвинения. Истцы требуют признать ответчиков виновными в нарушении общественного порядка, совершении чрезвычайно опасных действий и неисполнении обязанностей (по двум пунктам). Генпрокурор не указывает взыскиваемой с ответчиков суммы, однако "Фокс ньюс" утверждает, что власти Миссури в результате пандемии понесли убытки в размере около 44 млрд долларов. Национальное общественное радио в свою очередь отмечает, что иск, скорее всего, будет отклонен, так как американское законодательство наделяет иммунитетом власти других стран в административных и уголовных разбирательствах, которые ведутся на территории США.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, около 170 тыс. умерли.