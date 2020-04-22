Циклон принес в Хабаровский край до 80% месячной нормы осадков

ХАБАРОВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Циклон из Китая принес на территорию Хабаровского края сильный снег и ветер, в ряде районов выпало до 80% месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

"Циклон из Китая сейчас смещается на восток, но все еще находится на территории региона, неся с собой обильные осадки, ветер и понижение температуры. В Ванинском, Советско-Гаванском районах за сутки выпало до 80% месячной номы осадков, в Комсомольске-на-Амуре - до 60%. Сегодня сильный снег будет идти практически на всей территории Хабаровского края, за исключением севера", - сказал представитель Гидрометцентра.

В минувшие сутки из-за сильного ветра, порывы которого достигали 22 м/с, а также снега, в поселениях шести районов отмечались отключения электроэнергии. На утро среды света не было в более чем 1,6 тыс. домов в восьми населенных пунктах. Из-за непогоды для автобусов закрыли трассу Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, дорогу сейчас расчищают.

В Дальневосточном Гидрометцентре агентству сообщили, что температура в регионе упала на 5-6 градусов ниже нормы из-за затока холода из Якутии. До этого, например, в Хабаровске было 15-18 градусов тепла, а сейчас - 2 градуса мороза. Циклон будет действовать в регионе еще минимум сутки, по долинам рек и побережью скорость северо-восточного ветра будет достигать 18-23 м/с с порывами до 25-27 м/с.