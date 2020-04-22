{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Китай передал властям Нью-Йорка 25 тыс. масок и 75 тыс. перчаток

В этом штате зафиксированы 130 689 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 758 человек

ООН, 22 апреля. /ТАСС/. Постпред Китая при ООН и генеральный консул страны Чжан Цзюнь передал властям Нью-Йорка партию защитных масок, перчаток и медицинских костюмов. Об этом сообщили во вторник журналистам в постоянном представительстве Китая.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"21 апреля посол Чжан Цзюнь от лица генерального консульства и постоянного представительства Китая пожертвовал городу Нью-Йорк средства личной защиты, включая 25 тыс. масок N95, 2 000 защитных костюмов и 75 тыс. хирургических перчаток", - говорится в сообщении.

Чжан Цзюнь отметил, что "и Китай, и США являются членами семьи ООН - организации, которая играет главную роль в координации международного сотрудничества". В связи с этим он призвал поддерживать "ведущую роль ООН и Всемирной организации здравоохранения в борьбе с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)".

"Нью-Йорк наш общий дом, - добавил посол. - Мы делим его радость и делим его боль. Если все ньюйоркцы будут едины, мы сможем победить пандемию и вернуть городу его привычный ритм жизни", - заключил Чжан Цзюнь.

В штате Нью-Йорк зафиксированы 130 689 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 758 человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 820,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 44 228 человек, поправились 75 177.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Посольство РФ проверит наличие россиян на борту круизного судна в Нагасаки
Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 33 членов экипажа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС