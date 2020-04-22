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Пандемия коронавируса нового типа

Рязанский завод освоил производство тепловизоров с функцией распознавания лиц

Разработка позволяет контролировать температуру тела у 30 человек одновременно

ТАСС, 22 апреля. Теплографические комплексы с функцией распознавания лиц, предназначенные для бесконтактного измерения температуры тела проходящего потока людей, разработало рязанское научно-производственное предприятие "Александр". Разработка была создана за полтора месяца для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и уже начала применяться в регионе, сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и экономического развития Рязанской области.

"Эти тепловизоры позволяют контролировать температуру тела до 30 человек одновременно, что помогает выявлять в потоке людей, которые потенциально могут быть носителями коронавирусной инфекции. Система обладает функцией автоматического фотографирования и сохраняет изображения лица на жесткий диск компьютера с фиксацией температуры, превышающей заданный порог", - сообщил ТАСС начальник управления Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Вадим Фролов.

Как пояснил ТАСС главный инженер предприятия Александр Семенов, в связи с пандемией тепловизоры были разработаны в рекордно короткие сроки, работа над ними началась в начале марта 2020 года. Опытные образцы прошли тестирование на рязанском железнодорожном вокзале, уже в начале мая первая партия по заказу правительства Рязанской области будет распределена между вокзалами региона. Комплекс представляет собой моноблок весом около 1,5 кг.

"Компания исторически занималась производством оптико-электронных приборов и систем специального назначения, и в рамках борьбы с коронавирусом для определения температуры тела в потоке людей появилась идея создать тепловизор. Сейчас на российском рынке представлены в основном китайские варианты, ведутся разработки нашими российскими конкурентами. <...> Среди преимуществ комплекса - возможность одновременно проверять до 30 человек, взаимодействие с пропускными системами предприятий, если у человека повышена температура тела, то система не пустит на производство. Это наша уникальная разработка", - пояснил Семенов.

Стоимость опытных образцов соизмерима с китайскими аналогами, однако при выходе на серийное производство она снизится на 20-30%. Ежегодно завод готов производить до 10 тыс. таких изделий.

НПП "Александр " вошло в список системообразующих предприятий Рязанской области, это ведущий российский производитель оптико-электронных технологий и инноваций, специализирующийся на гражданских и оборонных рынках, в том числе в интересах госкорпорации "Роскосмос".

Теги
РоссияРязанская областьПандемия коронавируса нового типа
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