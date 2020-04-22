Инфекционные центры Минобороны получат около 500 тыс. единиц медицинской техники

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Многофункциональные инфекционные центры Минобороны РФ для борьбы с новой коронавирусной инфекцией получат около 500 тыс. единиц медицинской техники и оборудования. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы военного ведомства.
"Общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тыс. единиц. Всего для функционирования 16 центров будет задействовано более двух тысяч наименований различных предметов медицинского назначения", - говорится в сообщении.
Новые медцентры снабдят в том числе компьютерными томографами, аппаратами УЗИ, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких. Также в распоряжение центров поступят лабораторные приборы, кислородные баллоны, средства защиты, функциональные медицинские кровати, средства транспортировки пациентов. "На сегодняшний день на площадки строительства семи госпиталей осуществляется поставка медицинского оборудования и техники, в ближайшее время начнется ее монтаж", - уточнили в Минобороны РФ.
Строительство 16 медицинских центров в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией ведется в четырех военных округах по поручению президента РФ, на эти цели выделено почти 8,8 млрд рублей. Первый такой центр в Нижнем Новгороде сдан в эксплуатацию 17 апреля. Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что центры будут построены к 15 мая, позднее его заместитель Тимур Иванов заявил, что строительство идет с опережением графика. Работы по строительству центров контролируются в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной РФ.
Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 сотрудников среднего и 800 - младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.