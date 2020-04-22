Инфекционные центры Минобороны получат около 500 тыс. единиц медицинской техники

Их снабдят в том числе компьютерными томографами, аппаратами УЗИ, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии, аппаратами ИВЛ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Многофункциональные инфекционные центры Минобороны РФ для борьбы с новой коронавирусной инфекцией получат около 500 тыс. единиц медицинской техники и оборудования. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы военного ведомства. "Общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тыс. единиц. Всего для функционирования 16 центров будет задействовано более двух тысяч наименований различных предметов медицинского назначения", - говорится в сообщении.

Медцентры Минобороны © Минобороны

Новые медцентры снабдят в том числе компьютерными томографами, аппаратами УЗИ, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких. Также в распоряжение центров поступят лабораторные приборы, кислородные баллоны, средства защиты, функциональные медицинские кровати, средства транспортировки пациентов. "На сегодняшний день на площадки строительства семи госпиталей осуществляется поставка медицинского оборудования и техники, в ближайшее время начнется ее монтаж", - уточнили в Минобороны РФ.

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