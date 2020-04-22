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Пандемия коронавируса нового типа

Начальник госпиталя в Бергамо высоко оценил действия российских военных медиков

Оливьеро Волотти отметил, что "первые недели работы дали очень важные результаты"

БЕРГАМО /Италия/, 22 апреля. /ТАСС/. Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил профессионализм российских военных медиков, направленных в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России. В военном ведомстве обратили внимание на слова итальянского врача, что его коллеги из РФ ведут самых сложных пациентов и уже не раз выходили победителями в борьбе за здоровье своих подопечных.

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"Первые недели работы дали очень важные результаты. Этот госпиталь позволил облегчить деятельность главной больницы провинции. Это касается и работы с пациентами с низкой и средней степенями тяжести болезни, и пациентов отделения интенсивной терапии", - сказал Волотти.

Из госпиталя уже выписаны 29 пациентов. "8 человек покинули отделение реанимации, которым управляют наши российские коллеги. Теперь эти больные должны провести какое-то время в терапии, прежде чем их окончательно выпишут. Но главное - пока в данном госпитале нет ни одного смертного случая. Если сравнить сегодняшнее положение дел с ситуацией, которая была несколько недель назад, то, конечно же, сейчас нагрузка не такая большая в плане численности пациентов. Но ничего не изменилось в плане сложности больных, которые находятся в реанимации, так как болезнь протекает очень тяжело. За ними нужен пристальный уход", - дал пояснения журналистам начальник полевого госпиталя в Бергамо.

Рассказывая о деятельности российских врачебно-сестринских бригад, Волотти отметил, что "коллеги действуют очень грамотно и охотно делятся опытом".

Как сообщили в Минобороны РФ, российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими медиками приняли на лечение в полевом госпитале Бергамо 70 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале продолжают лечение 41 пациент.

В российском военном ведомстве пояснили, что в состав международных бригад, работающих в Бергамо, входят анестезиологи, терапевты, эпидемиологи а также медицинские сестры. Кроме того, в каждой бригаде дежурят переводчики, которые помогают в общении прибывшим из России врачам с пациентами и итальянскими коллегами. К работе в полевом госпитале привлечены российские военные врачи и медицинские сестры, всего 32 человека. Дежурство бригад организовано круглосуточно в 3 смены.

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ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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