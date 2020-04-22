СМИ: сотрудник оргкомитета "Токио-2020" инфицирован коронавирусом

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Один из сотрудников организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заражен новым коронавирусом. Об этом в среду сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что инфицирование выявлено у 30-летнего мужчины, который работал в секретариате оргкомитета. В настоящий момент он проходит лечение на дому.

Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа. Сроки их проведения были перенесены из-за угрозы нового коронавируса.