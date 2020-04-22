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Пандемия коронавируса нового типа

Посольство РФ проверит наличие россиян на борту круизного судна в Нагасаки

Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 33 членов экипажа

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди членов экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica, где более чем у 30 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в среду в дипломатическом представительстве.

"Мы получили информацию о том, что в Нагасаки сейчас стоит круизный лайнер с иностранным экипажем и немедленно связались с японскими властями на предмет того, есть ли среди них российские граждане. На настоящий момент нам не поступало данных, что на борту есть граждане РФ", - отметили в посольстве.

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По данным администрации префектуры Нагасаки, коронавирус выявлен у 33 членов экипажа, тяжелых симптомов ни у кого не наблюдается. Все они иностранцы, их гражданство не раскрывается. Японские власти намерены по возможности взять анализы на коронавирус у всех находящихся на борту. Тем, у кого тест покажет отрицательный результат, разрешат сойти на берег, в отношении остальных будут действовать карантинные меры и покидать судно они не будут.

На борту зарегистрированного в Италии лайнера Costa Atlantica находятся 623 члена команды. Пассажиров там нет. Это судно совершало круизы в водах у побережья Восточной Азии. С его борта никто не сходил с 14 марта, когда в префектуре Нагасаки на юго-западном японском острове Кюсю был выявлен первый зараженный коронавирусом.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 12 тыс., 236 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 296 летальных исходов.

Другой круизный лайнер - американский Diamond Princess - в феврале-марте стоял в карантине в порту Иокогама к югу от Токио. У него на борту было выявлено 712 зараженных, 13 умерли. После этого судно прошло дезинфекцию и покинуло японские воды. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, около 170 тыс. умерли.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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