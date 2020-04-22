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Пандемия коронавируса нового типа

И.о. президента Боливии пообещала отдать половину зарплаты пострадавшим от пандемии

По словам Жанин Аньес, министры последуют ее примеру

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апреля. /ТАСС/. И. о. президента Боливии Жанин Аньес 21 апреля заявила, что пожертвует часть зарплаты в фонд помощи жителям страны, пострадавшим от пандемии заболевания, вызванного коронавирусом.

"Я хочу сообщить, что пожертвую часть моей зарплаты в качестве первого взноса в небольшой фонд помощи семьям, пострадавшим от коронавируса", - написала она в Twitter.

По словам Аньес, назначенные ею министры последуют ее примеру. "В рамках инициативы, предложенной нашим президентом, я пожертвую 50% зарплаты, полагающейся министру обороны", - подтвердил глава оборонного ведомства Фернандо Лопес Хулио в Twitter. Временная глава государства не уточнила, какую часть зарплаты отдаст в фонд. В месяц Аньес получает 24 251 боливиано ($3,5 тыс.).

И. о. президента также призвала других граждан жертвовать в фонд, счет для которого откроет министерство здравоохранения.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту заболели более 560 человек, 33 умерли. В стране действует общий карантин и ограничен въезд граждан.

Теги
БоливияПандемия коронавируса нового типа
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