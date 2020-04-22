Институт культуры и искусств в Якутии репетирует дипломные работы онлайн

ЯКУТСК, 22 апреля. /ТАСС/. Преподаватели Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ) в Якутии ведут репетиции дипломных работ в режиме онлайн, сообщила ТАСС в среду проректор по образовательной деятельности института Вера Никифорова.

Минобрнауки ранее рекомендовал вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

"Для института культуры и искусств дистанционное образование - это не только лекции и семинары в режиме онлайн: наш творческий цех ищет нестандартные формы и методы электронного обучения. Преподаватели по актерскому мастерству проводят онлайн-репетиции дипломных спектаклей. Если интересно, на YouTube-канале нашего студента можно посмотреть одну из таких онлайн-репетиций отрывка из спектакля "Без вины виноватые" Островского", - сказала Никифорова.

Она отметила, что прорабатывается вопрос проведения онлайн-защит дипломных работ по творческим направлениям и специальностям. "Есть определенные сложности по тем направлениям, которые требуют подготовки дипломного проекта в мастерских на специальном оборудовании. Прежде всего, это касается студентов, обучающихся по направлению "Декоративно-прикладное искусство" по профилю "Художественный металл". Но мы ищем выходы из ситуации, пытаемся проработать все нюансы, не нарушая требований к соблюдению санитарных норм", - добавила Никифорова.

Тем не менее, преподаватели находят альтернативные способы проведения занятий. "У музыкантов есть дисциплина "Оркестровый класс". Преподаватели, которые в начале эпидемии готовы были перенести эти занятия на другой семестр, сейчас уже нашли способы работы по изучению партий. Думаю, что в конце учебного года получится собрать оркестр онлайн и оценить результаты работы педагогов и студентов", - сообщила Никифорова.

Арктический государственный институт культуры и искусств (г. Якутск) появился в 2000 году. Он является единственным региональным вузом России, где готовят кадры в области культуры и искусств для самого большого региона страны - Северо-Востока Арктической зоны. Сегодня АГИКИ готовит специалистов по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В институте по очной и заочной формам обучаются 798 студентов.