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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Публикацию отчета комиссии по расследованию теракта в Крайстчерче отложили до 31 июля

Ожидается, что приговор по делу о произошедшем в Крайстчерче будет вынесен 1 мая

СИДНЕЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Публикация отчета королевской комиссии по расследованию теракта в мечетях Крайстчерча, запланированная на 30 апреля, отложена до 31 июля из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщила министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин.

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"Королевская комиссия запросила продление срока [подготовки] своего доклада из-за задержек, вызванных пандемией COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС), и кабинет министров удовлетворил эту просьбу. Пандемия вызвала значительные сбои в работе комиссии, поскольку ее члены были вынуждены работать из дома. Они не могли получить доступ к части конфиденциальной информации", - говорится в сообщении главы ведомства.

В круг задач комиссии входило изучение деятельности стрелка, совершившего теракт в мечетях Крайстчерча в марте прошлого года, с момента его прибытия в Новую Зеландию, порядок и условия получения им оружия и боеприпасов, анализ участия социальных сетей и других медиа в его деятельности, а также оценка действий полиции и других госучреждений во время подготовки и совершения нападений.

Брентон Таррант был заключен под стражу сразу после атаки. Позднее ему предъявили обвинения в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство, а также в организации и исполнении террористического акта. 26 марта 2020 года Таррант признал вину по всем предъявленным ему обвинениям. Ожидается, что приговор по делу о терактах в Крайстчерче будет вынесен 1 мая.

Теги
Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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