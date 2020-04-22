В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%

ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля. /ТАСС/. Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края. Среди заболевших уже 17 медицинский работников.

Накануне стало известно о закрытии на карантин двух отделений крупнейшей во Владивостоке клинической больницы №2 из-за выявленных там случаев заражения. До этого в регионе было подтверждено 104 случая заражения COVID-19, двое пациентов умерли, 11 выздоровели.

"По данным регионального штаба, с начала распространения коронавируса в Приморье официально подтвердили 178 случаев заболевания. На лечении находятся 163 человека, из них 17 медиков", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, которые приводятся в релизе, из 163 пациентов восемь остаются в тяжелом состоянии, один - на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Самый крупный очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице №2, где диагноз подтвердился у 42 человек. Также впервые среди вновь выявленных с инфекцией значится беременная женщина.

В Приморском крае введен режим обязательной самоизоляции, покинуть дом можно лишь для покупки продуктов, выгула домашних животных или для похода на работу. В регионе продолжает действовать ограниченное число предприятий.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.