Вильфанд заявил, что в некоторые регионы России пришла летняя погода

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Погода конца мая установилась в Западной Сибири и Красноярском крае, в Омске и Новосибирске и вовсе началось "суперлето". Теплая погода задержится на этих территориях до конца недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень жарко на азиатской территории - области юга Западной Сибири, Красноярского края. Там погода конца мая, температура приближается к 20-градусной отметке. А если говорить об Омске, Новосибирске - то там температура до 28 градусов [поднимается]. Это уже такое суперлето", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Омске и Новосибирске температура выше климатической нормы на 12-14 градусов. "И такая погода вполне устойчива. Даже в конце недели в этих регионах будет около 20 градусов", - отметил метеоролог.