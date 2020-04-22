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Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные оценили противоэпидемический режим в медцентре Крушеваца

Кроме того, продолжаются совместные дезинфекционные мероприятия

БЕЛГРАД, 22 апреля. /ТАСС/. Российские эпидемиологи оценили организацию противоэпидемического режима во временном медицинском центре для больных с коронавирусной инфекцией, развернутом в городском спортивном комплексе сербского города Крушевац, сообщили в среду в Минобороны России.

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"Здесь установлены временные перегородки, делящие внутреннее пространство на палаты для изоляции пациентов друг от друга. Весь медицинский и обслуживающий персонал прошел противоэпидемическую подготовку. Центр предназначен для изоляции и лечения пациентов, у которых болезнь протекает в легкой и средней форме. Тяжелобольным оказывают помощь в специализированных медицинских учреждениях Минздрава и Минобороны Сербии", - пояснили в военном ведомстве РФ.

Российские специалисты уже в третий раз посещают медучреждения в Крушеваце и оценивают выполнение данных ранее рекомендаций по организации приема и сортировке поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима, организации питания и утилизации инфицированных медицинских отходов.

Одновременно продолжаются совместные дезинфекционные мероприятия сводными расчетами. За сутки обработано 27 объектов в городах Белград, Нови-Пазар и Прокупле. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 29 пациентов, инфицированных COVID-19, в больницах городов Нови-Пазар и Алексенац. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации персоналу медучреждений в городах Белград, Зренянин и Куршумлия.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведенадезинфекция на 81 объекте в 14 городах. В том числе обработано более 170 зданий и сооружений общей площадью более 820 тыс. квадратных метров, 49 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 375 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 500 пациентов, инфицированных коронавирусом.

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РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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