WP: эксперт считает, что вторая волна пандемии коронавируса в США может быть хуже первой

ТАСС, 22 апреля. Вторая волна распространения коронавируса может начаться в США зимой и стать более тяжелой, чем нынешняя. Об этом во вторник в интервью газете The Washington Post заявил глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Роберт Редфилд.

"Существует вероятность того, что новая атака вируса на нашу страну зимой станет еще более тяжелой, чем та, через которую мы только что прошли", - отметил он.

По словам Редфилда, США, возможно, придется одновременно столкнуться с эпидемиями коронавируса и сезонного гриппа, что станет колоссальной нагрузкой для системы здравоохранения.

Редфилд добавил, что федеральные власти и власти штатов должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной второй волне заболевания. В частности, по его мнению, следует максимально расширять масштабы тестирования на коронавирус и отслеживания контактов заразившихся.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 824 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 45 тыс. человек.