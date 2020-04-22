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Гидрологи не отмечают превышений ПДК в Амуре после аварии на шахте в Китае

При этом специалисты ежедневно отбирают пробы воды

ХАБАРОВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Китай построил 13 дамб и отстойники на реках, чтобы не допустить сильного загрязнения вод Сунгари и Амура после аварии на шахте, где произошла утечка отходов с молибденом. Гидрологи в Хабаровском крае не отмечают превышений ПДК, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Аварийный сброс отходов производства молибденового рудника произошел 28 марта в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем. Этот крупнейший в провинции рудник принадлежит компании Yichun Luming Mining Co., Ltd. В результате аварии в реку Ицзими попали более 2,5 млн кубометров вод, загрязненных молибденом, нефтепродуктами и химическими веществами, применяемыми в процессе добычи молибдена. Затем отходы достигли реки Сунгари - притока Амура. Место аварии находится в 1200 км от Хабаровска.

"Китайская сторона уведомила о том, что построила 13 дамб перехватывающих, отстойники - молибден тяжелый и он оседает на дно. Поступила информация, что концентрация молибдена в реке Сунгари пришла в нормативное состояние, такое, какое было до аварийной ситуации", - сказал Литвинчук, добавив, что несмотря на это в регионе на Амуре начался мониторинг качества воды. Пробы отбираются ежедневно.

Он сообщил, что по данным исследований, концентрация молибдена для вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения в настоящее время от 20 до 50 раз меньше ПДК. Анализ будет вестись до конца этой недели и дольше, в случае необходимости. Хабаровский Водоканал и предприятие, эксплуатирующее водозабор в Хабаровском районе, закупили соответствующие реагенты - хлорное железо - они будут применены, если возникнет такая потребность.

Это не первый случай, когда аварийные ситуации на китайских предприятиях приводят к загрязнению Амура. В ноябре 2005 года авария на химическом заводе в городе Гирин в провинции Цзилинь привела к обширному загрязнению Амура ниже впадения Сунгари. Тогда по Амуру до выхода в море плыло так называемое бензольное пятно.

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РоссияАмурская область
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