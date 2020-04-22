Электронный путеводитель по "Золотому кольцу Боспорского царства" выпустят в 2020 году

Туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани и запущен еще в 2019 году. Он объединяет достопримечательности античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные центры винного туризма. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Русское географическое общество к концу 2020 года планирует выпустить путеводитель по объектам межрегионального турмаршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", его электронная версия позволит удаленно знакомиться с объектами античности, входящими в маршрут. Об этом ТАСС в среду сообщил председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, координатор проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Иван Чайка.

"Русское географической общество к концу текущего года выпустит путеводитель по "Золотому кольцу Боспорского царства", в него войдет информация как о самих античных объектах, так и о городах, где они располагаются. Это символично, так как в этом году исполняется 2,5 тыс. лет со дня основания этого античного государства. Путеводитель выйдет как в печатном формате, так и в электронной версии, которая как раз будет размещена в интернете и позволит более широкой аудитории потенциальных туристов, которые для отдыха планируют выбрать Юг России, заранее ознакомиться в удаленном режиме с объектами уже набравшего популярность турмаршрута, чтобы в случае заинтересованности они могли скорректировать свою программу отдыха", - сказал Чайка.

Он пояснил, что проект будет некоммерческим, что позволит большому количеству интересующихся познавательным туризмом еще до посещения античных объектов изучить их историю. По словам собеседника агентства, путеводитель позволит не просто популяризировать маршрут дистанционно, но и может быть востребован с точки зрения образования, а туристам, которые впоследствии решат отправиться в путешествие по нему, не обязательно будет пользоваться услугами гидов. Чайка добавил, что для путеводителя уже собрана вся необходимая историческая информация, фотоматериалы объектов успели подготовить еще до начала карантина, ведется обработка материала для выпуска издания.

Ранее сообщалось, что в условиях пандемии коронавируса на данный момент курорты Юга России туристов не принимают, поэтому путешествия по "Золотому кольцу Боспорского царства" не осуществляются. В регионах введены режимы карантина и самоизоляции, предусмотрено дистанционное образование. Также в Сочи в честь годовщины основания Боспорского царства планировалось провести первый в России международный форум об античном наследии страны, из-за коронавируса его перенесли.