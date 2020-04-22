В села Забайкалья по программе "Земский учитель" переедут 22 педагога

ТАСС, 22 апреля. Участниками программы "Земский учитель" в Забайкальском крае станут 22 педагога, 12 из них переедут в села края из других регионов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Проект начинает действовать в этом году, учителя, переехавшие из города в села Дальневосточного федерального округа, получат по 2 млн рублей.

"Определены 22 педагога - победители конкурсного отбора на участие в программе "Земский учитель" в Забайкальском крае. Ими стали десять учителей из Забайкалья, по четыре - из Республики Бурятия и Хабаровского края, по одному педагогу из Амурской и Ростовской областей, Удмуртии и Северной Осетии", - сообщили в пресс-службе.

Учителя приступят к работе с начала нового учебного года, они переедут в 18 районов Забайкальского края. Педагог, заключивший трудовой договор, должен будет исполнять должностные обязанности в течение пяти лет. Участники программы самостоятельно определяют, на что потратить положенные выплаты, пояснили в пресс-службе.

Преподавать новые учителя в районных школах будут русский язык и литературу, физику, английский язык и математику. "Самым молодым победителем стал учитель в возрасте 25 лет, возраст самого старшего победителя - 58 лет, средний возрастов педагогов - 40 лет", - приводит пресс-служба слова заместителя министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Бато Лхасаранова.

Всего для участия в конкурсе для работы в Забайкальском крае заявления подали 167 педагогов из 23 регионов, в том числе их Тувы, Ставропольского, Краснодарского края, Тверской, Омской, Челябинской и Иркутской областей и Севастополя. Больше всего в школах Забайкальского края не хватает преподавателей русского языка и литературы, математики, информатики, физики, английского языка.