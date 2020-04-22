У четырех сотрудников "ЧукотАВИА" подозревают коронавирус

АНАДЫРЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Предварительный положительный диагноз на коронавирус поставлен у четырех сотрудников единственной окружной авиакомпании "ЧукотАвиа", которая до введенных ограничений совершала полеты по всему полуострову. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Чукотского автономного округа.
"Предварительный диагноз поставлен сотрудникам авиакомпании ЧукотАВИА. Двое из них были контактными с женщиной, у которой был ранее выявлен подтвержденный диагноз COVID-19. Еще два человека являются сотрудниками авиакомпании, но в контакте с ранее выявленными заболевшими не находились", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один человек госпитализирован в средне-тяжелом состоянии, находится в специализированной палате с подачей кислорода, подключение к аппарату ИВЛ на данный момент не требуется. Еще три человека находятся на обязательной изоляции. Определен круг контактов, проводятся противоэпидемические мероприятия.
В настоящий момент на Чукотке были официально подтверждены два случая заражения коронавирусной инфекцией. Первый пациент уже выздоровел, у второй повторное тестирование показало отрицательный результат. Говорить о полном выздоровлении можно будет только после двух отрицательных результатов.
Ранее ТАСС сообщал, что внутриокружное пассажирское авиасообщение ограничено на Чукотке до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Со 2 апреля в регионе введен режим полной самоизоляции, но с 11 апреля решением оперативного штаба по коронавирусу была возобновлена работа парикмахерских и косметических салонов.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.