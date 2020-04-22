У четырех сотрудников "ЧукотАВИА" подозревают коронавирус

АНАДЫРЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Предварительный положительный диагноз на коронавирус поставлен у четырех сотрудников единственной окружной авиакомпании "ЧукотАвиа", которая до введенных ограничений совершала полеты по всему полуострову. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Чукотского автономного округа.

"Предварительный диагноз поставлен сотрудникам авиакомпании ЧукотАВИА. Двое из них были контактными с женщиной, у которой был ранее выявлен подтвержденный диагноз COVID-19. Еще два человека являются сотрудниками авиакомпании, но в контакте с ранее выявленными заболевшими не находились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек госпитализирован в средне-тяжелом состоянии, находится в специализированной палате с подачей кислорода, подключение к аппарату ИВЛ на данный момент не требуется. Еще три человека находятся на обязательной изоляции. Определен круг контактов, проводятся противоэпидемические мероприятия.