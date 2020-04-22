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В Благовещенске за три дня выпало полторы месячных нормы осадков

Аэропорт города временна закрыли

ТАСС, 22 апреля. Количество осадков в виде снега, которое выпало в Благовещенске за последние трое суток, составило около 50 мм или полторы месячных нормы, сообщает в среду на официальной странице в Instagram Амурский гидрометцентр.

"В Благовещенске за три дня выпало около 50 мм осадков, что составляет полторы месячных нормы. К тому же это более, чем в три раза больше, чем суммарное количество снега за всю прошедшую зиму. И, хотя 21 апреля снега выпало чуть меньше, чем 20-го - 21,8 мм, именно в этот день состоялся метеорологический рекорд: прежний максимум осадков на эту дату - 19,4 мм был зафиксирован в 1969 году, и тогда это был дождь", - говорится в опубликованном сообщении.

Также обильные снегопады за эти дни отмечены в Селемджинском районе - от 40 до 50 мм, но для верховьев реки Селемджи эти значения близки к средним многолетним. Другие метеостанции области отметили более скромные осадки - от 15 до 30 мм.

По информации гидрометцентра региона, ливневой снег начался ночью 19 апреля на западе области, где за первые несколько часов выпало до 10-15 мм осадков. В Благовещенске к утру вторника выпало 24 мм осадков, при том, что с ноября по март в городе выпало чуть больше 14 мм.

Из-за погодных условий был временно закрыт аэропорт областного центра, он возобновил работу только вечером во вторник. Также были отменены девять междугородных автобусных маршрутов. На очистке трасс и обработке потенциально опасных участков дорог было задействовано более 80 единиц спецтехники.

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РоссияАмурская область
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