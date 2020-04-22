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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт считает, что иски к КНР в связи с пандемией не входят в юрисдикцию судов США

Бывший советник Госдепартамента по международному праву Шимейн Кайтнер заявила, что такого рода иски к Китаю "будут отвергнуты на основании доводов относительно иммунитета суверена"

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Иски к Китаю с крупными имущественными претензиями в связи с распространением нового коронавируса не входят в юрисдикцию американских судов и потому не имеют в США реальной перспективы. Такое мнение выразила во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС бывший советник Госдепартамента по международному праву Шимейн Кайтнер, комментируя подачу исковых заявлений к КНР в американских судах, а также высказывания на этот счет помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"Любому теоретику или практику, обладающему рабочими познаниями в области права, касающегося иностранного суверенного иммунитета, хватило бы одного взгляда на заголовки [новостей] об этих исках, чтобы немедленно прийти к выводу об отсутствии основы для юрисдикции американского суда", - сказала эксперт. Она в настоящее время занимает профессорскую должность и преподает международное право в Университете штата Калифорния. Точнее, в его Колледже права имени Хейстингса в Сан-Франциско.

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С точки зрения Кайтнер, такого рода иски к Китаю "будут отвергнуты на основании доводов относительно иммунитета суверена". Специалист отметила, что на днях даже опубликовала в блоге Just Security Школы права Университета Нью-Йорка колонку, в которой разбирала четыре случая подачи исков к КНР в США: 12 марта в штате Флорида, 17 марта в штате Техас, 23 марта в штате Невада и 27 марта в Калифорнии. Заголовок статьи Кайтнер звучит как "Не тратьте время на иски к Китаю из-за коронавируса".

Выступая во вторник в эфире телекомпании Fox, О'Брайен не исключил, что в отношении зарубежных активов Китая по итогам судебных разбирательств могут быть предприняты какие-то действия в связи с подозрениями по поводу сокрытия Пекином данных о новом коронавирусе. На вопрос о том, как США могут вынудить Китай предоставить указанную информацию или "привлечь к ответственности" за отказ сделать это, О'Брайен ответил: "В нашем распоряжении много инструментов. В частности, как я понимаю, здесь (в США - прим. ТАСС) подают судебные иски к Китаю. Посмотрим, к чему это приведет". "Некоторые из этих юристов довольно въедливые, а у Китая много активов по всему миру. Посмотрим, что получится", - заявил советник американского лидера. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео призывал китайские власти допустить иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус.

На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал данные телеканала "Фокс ньюс" о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

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СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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