Вывозные рейсы для россиян из Стамбула и Бишкека запланированы на 22 апреля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании "S7" и "Turkish Airlines" (THY) 22 апреля планируют выполнить два вывозных рейса из Турции. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

Рейс из Стамбула в Москву запланирован на 22 апреля, перелет возможен только для граждан России, проживающих в Москве и Московской области. Рейс из Бишкека в Новосибирск также запланирован на 22 апреля и возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Омской области.

"Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - говорится в сообщении в телеграм-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета". Также раннее сообщалось, что на 22 и 23 апреля запланированы три вывозных рейса из Бангкока.