Опрос: более 40% американцев потеряли работу или часть зарплаты из-за коронавируса

ТАСС, 22 апреля. Около 43% американцев столкнулись с потерей работы или сокращением зарплаты в результате распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного вашингтонским Исследовательским центром Пью (Pew Research Center).

Согласно материалам опроса, доля потерявших работу респондентов составила 28%. Около трети опрошенных сообщили, что были вынуждены пойти на сокращение зарплаты.

При этом отмечается, что среди проживающих в США выходцев из Латинской Америки потеряли работу или часть зарплаты 60%.

Кроме того, 53% опрошенных заявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы покрывать свои расходы в условиях чрезвычайной ситуации, такой, как пандемия.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 824 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 45 тыс. человек. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.