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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт рассказал, когда в России пойдет на спад пандемия коронавируса

Речь идет о конце мая
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников заявил, что он ошибся в своем прогнозе насчет распространения коронавируса в РФ. Он считает, что в мае будет достигнут пик заболеваемости, а к концу месяца будет снижение числа заразившихся COVID-19 людей.

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"Лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что вверх идет-идет плато и вниз - все это занимает два-три месяца. Но у нас это началось не когда я предсказывал, а почти на месяц позже, - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". - Поэтому сейчас у нас с вами получается, что до мая мы идем вверх, в мае мы идем на плато, ну, вот к концу мая мы пойдем вниз".

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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