Роскачество дало рекомендации по использованию масок

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Носить маску на открытом воздухе не обязательно, если не планируется встреча с потенциальными носителями вируса. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Роскачества.

"Маску не обязательно носить на открытом воздухе (на улице), если не планируется встреча с потенциальными носителями вируса, и дома, если в семье все здоровы и находятся на самоизоляции", - отмечается в сообщении.

Эксперты также советуют носить маску не более двух часов. В Роскачестве рекомендуют при надевании развернуть складки для более плотного прилегания маски к лицу. Если в маску вшито крепление в области носа, специалисты советуют плотно подогнать его по спинке носа. "Если маска случайно испачкалась, ее следует тут же менять. Одноразовые маски используйте один раз - на то они и одноразовые: они теряют свои свойства и стерильность и могут стать источником инфекции", - подчеркивают специалисты.

Кроме того, по их данным, обезопасить себя также можно, надев в комплекте с маской специальные герметичные очки, поскольку вирус может проникнуть в организм не только через рот и нос, но и через глаза. Самый простой вариант - очки для плавания. Очки в обычных оправах, с диоптриями или солнцезащитные, не годятся. Защитный экран на все лицо - хорошее подспорье, но не идеальное: он защищает глаза от брызг, но не изолирует их от внешней среды полностью, считают в Роскачестве.

Средства защиты

Как отмечают специалисты, самым убедительным средством защиты от вируса являются специальные медицинские антибактериальные полнолицевые и полулицевые маски. Однако они производятся в очень ограниченном количестве, поскольку предназначены только для специалистов - сотрудников биологических лабораторий и некоторых категорий медиков, - и не продаются в аптеках. Также хорошим средством защиты являются специальные медицинские респираторы с правильно подобранным антивирусным картриджем. Но и тут есть свои недостатки: если респиратор надет на человека с коронавирусом, окружающие не всегда могут быть защищены от заражения.

Если не считать вышеописанных профессиональных масок и респираторов, самое эффективное средство защиты - обычные медицинские маски, уверены в Роскачестве. Эффективность остальных масок вызывает сомнения.

"Зачастую в интернете под видом медицинских масок продаются строительные или гигиенические маски. Строительные маски предназначены для защиты от физических факторов - пыли, грязи. Гигиенические маски являются просто текстильным изделием. Их защитные свойства никем не установлены и не доказаны", - объяснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в сообщении.

Между тем, как отметили в организации, пользуясь ажиотажем, недобросовестные продавцы заявляют об антибактериальных и антивирусных свойствах изделий, не являющихся медицинскими: средств индивидуальной защиты (СИЗ) и бытовых защитных масок. СИЗ - это строительные и другие респираторы и маски, используемые на вредном, но не биологически грязном производстве.

Эксперты также призывают не верить в антимикробные свойства бельевого трикотажа. Даже внушительно выглядящие маски из толстого неопрена (синтетического каучука) или маски с "богатыми ионами" медными волокнами от вирусов не спасают, отмечают в Роскачестве. Там также скептически оценивают пользу бытовых масок, которые подходят для катания на мотоцикле, велосипеде, роликах или для пробежек, когда нет эпидемии: чтобы защититься от городской пыли и частично от выхлопных газов.