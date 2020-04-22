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Верховный суд Бурятии подтвердил возвращение нацпарку земельных участков у Байкала

С 1989 года эти земли находились в пользовании у Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН

УЛАН-УДЭ, 22 апреля. /ТАСС/. Верховный суд Бурятии признал законным решение о возврате государству земельных участков у Байкала, бывших в пользовании у Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения (СО) РАН с 1989 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуроры.

"Верховным судом Бурятии оставлено без изменения решение Баргузинского районного суда, которым признано отсутствующим право постоянного (бессрочного) пользования Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН на три земельных участка в границах Забайкальского национального парка общей площадью 5,2 тыс. кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

Неправомерное предоставление в пользование таких участков влечет угрозу для уникальной экосистемы, подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что решение о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования участками институтом было принято в 1989 году с превышением полномочий.

Забайкальский национальный парк расположен на территории Бурятии, на восточном берегу Байкала, занимает около 270 тыс. га суши и порядка 40 тыс. га водной поверхности. Особо охраняемая природная территория была образована для защиты уникальной флоры и фауны, в том числе байкальской нерпы и многочисленных водоплавающих птиц.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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