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Пандемия коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 145 тыс. человек

Всего было проведено более 2,2 млн тестов на наличие инфекции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 145 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 145 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 2,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделано 109 тыс. исследований.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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