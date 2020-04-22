В Минобрнауки считают преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году из-за пандемии нового коронавируса преждевременны. Об этом заявил в среду заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире телеканала "Россия-1" .

"Говорить об отмене ЕГЭ пока преждевременно. Пока решения нет", - сказал он.

В ведомстве отметили, что приемная кампания в вузах начнется, как только появятся последние результаты государственных экзаменов.

"Мы понимаем, что пока график ЕГЭ не утвержден, он проходит общественное обсуждение. Мы поэтому осознанно в своем временном порядке приема в этом году предусмотрели все сроки приемной кампании в зависимости от того, когда будет опубликован последний результат ЕГЭ. Конкретные процедуры взаимодействия с абитуриентом устанавливает вуз, но в соответствии с теми правилами, которое устанавливает министерство. И как только будет опубликован результат последнего ЕГЭ, сразу начнется приемная кампания", - сказал он.