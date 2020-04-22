Белоруссия временно запретила экспорт аппаратуры для искусственного дыхания

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Белоруссии ввело временный запрет на вывоз из страны аппаратуры для искусственного дыхания. Об этом говорится в постановлении Совета министров, подписанном премьер-министром страны Сергеем Румасом и опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале .

Аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура дополняют перечень медицинских изделий, запрет на экспорт которых был введен правительством 17 марта. Тогда Совмин республики запретил до 1 июня вывозить из страны одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты, респираторы, защитные очки, маски, хирургические халаты, бахилы, бинты, вату, марлю и прочее.

"Временный запрет на вывоз из Беларуси установлен для отдельных видов товаров вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - отметили ранее в правительственной пресс-службе.

Новое постановление правительства Белоруссии вступило в силу с 22 апреля и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 20 апреля, отмечается в документе.

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии, по данным Минздрава на 21 апреля, составило 6 723, умерли 55 пациентов. Карантин из-за коронавируса не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. С 20 апреля возобновлен учебный процесс в школах. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля - начало мая.