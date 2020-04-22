Представитель ВОЗ в РФ заявила, что до появления общедоступной вакцины пройдут месяцы

"Разработка вакцины против коронавируса ведется интенсивными темпами в десятках научных центров по всему миру, в том числе в России. Более 70 вариантов вакцин находятся сейчас в разработке и не менее двух десятков разработок рассматриваются как потенциальные вакцины для доклинических (на животных), и клинических (на людях) испытаний, - сказала она.- Тем не менее, этап клинических испытаний может оказаться длительным, чтобы убедиться в безопасности и эффективности новой вакцины. Поэтому пройдет еще достаточно много времени - месяцы, - прежде чем вакцина станет доступной для всего населения по всему миру".

Ранее все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН единогласно поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. Эта резолюция, поддержанная в том числе США, подчеркивает центральную роль ВОЗ в борьбе с пандемией.