Представитель ВОЗ в России: коронавирус изменяется по мере распространения среди людей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Новые варианты коронавируса появляются по мере его распространения среди людей. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос, сколько сейчас вариантов коронавируса существует в мире.

"В разных частях света существуют различные варианты - клайды - вируса, - сказала она. - Теоретически коронавирус мог появиться где угодно, но варианты являются результатом естественной "жизни" вируса и его распространения в человеческой популяции".

Вуйнович добавила, что ВОЗ внимательно следит за научными исследованиями, которые могут помочь в понимании природы вируса и эпидемии. "Данные о вирусе в России доступны местным ученым, российские институты направили в ВОЗ информацию о разрабатываемой вакцине-кандидате, эти данные основаны на знании генома вируса, поэтому в скором времени мы можем ожидать и научных статей из России по этой теме", - добавила она.