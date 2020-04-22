В ВОЗ рассказали, когда нужен тест на коронавирус при отсутствии симптомов ОРВИ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус при отсутствии симптомов ОРВИ имеет смысл в первую очередь после нахождения рядом с инфицированным человеком. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Отвечая на вопрос, имеет ли смысл проходить тестирование, если нет никаких симптомов ОРВИ, Вуйнович подчеркнула, что это зависит от "эпидемиологического анамнеза". "Да - если вы находились в контакте, разговаривали лицом к лицу, например, 15 минут на расстоянии менее метра, с человеком с положительным случаем коронавируса или если вы подвергались другому риску заражения", - пояснила она.

"Тестирование необходимо в первую очередь для того, чтобы понять, где находится вирус, чтобы люди с очень слабыми симптомами понимали ситуацию и оставались в карантине до тех пор, пока тесты не станут отрицательными. Таким образом удастся остановить передачу вируса", - добавила представитель ВОЗ.