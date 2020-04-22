Коронавирус выявили у россиянина на борту круизного судна Costa Atlantica в Нагасаки

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Россиянин находится среди членов экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica, у него подтверждено заражение коронавирусом нового типа. Об этом сообщило в среду посольство РФ в Токио.

"По получении информации об инфицированных новым коронавирусом членах экипажа на находящемся в порту Нагасаки на ремонте круизном корабле Costa Atlantica посольство незамедлительно обратилось к местным властям для выяснения наличия на лайнере российских граждан и состояния их здоровья. На борту находится один россиянин, который, к сожалению, инфицирован. Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь", - отметили в дипломатическом представительстве.

Там также рассказали, что состояние россиянина оценивается как нормальное. По данным администрации префектуры Нагасаки, коронавирус выявлен у 33 членов экипажа, тяжелых симптомов ни у кого не наблюдается. Японские власти намерены по возможности взять анализы на коронавирус у всех находящихся на борту. Тем, у кого тест покажет отрицательный результат, разрешат сойти на берег, в отношении остальных будут действовать карантинные меры, покинуть судно они не смогут.

На борту зарегистрированного в Италии лайнера Costa Atlantica находятся 623 члена команды. Пассажиров там нет. Это судно совершало круизы у побережья Восточной Азии. С его борта никто не сходил с 14 марта, когда в префектуре Нагасаки на юго-западном японском острове Кюсю был выявлен первый инфицированный коронавирусом.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 12 тыс., 236 пациентов находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 296 летальных исходов.

Другой круизный лайнер - американский Diamond Princess - в феврале-марте стоял на карантине в порту Иокогама к югу от Токио. На его борту было выявлено 712 инфицированных, 13 умерли. После этого судно прошло дезинфекцию и покинуло японские воды. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.