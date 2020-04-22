Альтернативные варианты проведения "Бессмертного полка" предложил каждый пятый регион РФ

ТАСС, 22 апреля. Каждый пятый регион России из-за распространения коронавируса и запрета проведения массовых мероприятий предложил альтернативный вариант проведения традиционной акции "Бессмертный полк". Газеты и телеканалы готовы разместить истории фронтовиков на своих ресурсах, жителям также предлагают поделиться фотографиями и видео на страницах в социальных сетях, следует из заявлений региональных властей и организаторов акции.

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Президент РФ Владимир Путин ранее отложил подготовку к параду Победы. Он подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса. Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая - в День Победы - в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2019 году шествие собрало более 10 млн человек по всей России.

Онлайн-формат

В Тульской области предлагают пользователям социальных сетей 9 мая установить вместо своей фотографии портрет воевавшего родственника. Такое же предложение высказали и в Алтайском крае, где можно будет скачать для фотографии специальное оформление. В Бурятии жителей призвали разместить информацию о героях на нескольких интернет-площадках, а в Новосибирской области хотят запустить интернет-трансляцию с видеозаписями семейных историй об участниках войны.

В Пермском крае организаторы "Бессмертного полка" просят жителей региона размещать снимки семьи с портретом ветерана или записывать рассказы о нем на видео. Запись необходимо сопроводить хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020, после чего пост автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел "Бессмертный полк дома".

"В майский праздничный день "Бессмертный полк" останется дома, со своей семьей, своими близкими, с воспоминаниями и разговорами про то, как жила семья в те страшные годы, как воевали и работали герои наших семей. Мы поставим фотографии, достанем письма, медали, все то, что бережно храним в семейных архивах, и будем рассказывать своим детям, а кто-то и внукам о том страшном времени и великом поколении", - написала на своей странице в "Фейсбуке" координатор акции в Пермском крае Анна Отмахова.

Глава Чувашии Олег Николаев также призвал жителей организовать акцию в социальных сетях. Он записал видео о своем дедушке Федоре Григорьеве и опубликовал пост у себя в Instagram. "Записывайте и публикуйте видео с рассказами о своих героях - дедушках и бабушках. Вместе будем гордиться подвигом ветеранов и сохраним память о них для наших детей и внуков", - написал Николаев.

В онлайн-формате акции также хотят провести в Челябинской и Липецкой областях, в Ростове-на-Дону в случае отмены акции ее также проведут в соцсетях.

"Бессмертный полк" в СМИ

В нескольких регионах предложили провести акцию, привлекая к этому местные средства массовой информации - телеканалы и газеты. Так, в Якутии организатор шествия - газета "Якутск вечерний" просит присылать в редакцию истории и фотографии с участниками войны, а также тружениками тыла. "Присылайте нам на электронную почту фотографии вашей семьи с портретами отцов, матерей, дедов, бабушек, прадедов и прабабушек, воевавших на передовой Великой Отечественной войны или на трудовом фронте в тылу. К фотографии приложите небольшой рассказ в свободной форме и контактные данные для уточнения деталей. Все ваши фотографии будут опубликованы в нашей газете в течение мая", - обратились к читателям в газете.

Первый городской телеканал Калининграда, работающий в кабельных сетях и ведущий трансляции программ в сети интернет на своем сайте, также присоединится к акции. "Все это будет происходить в формате онлайн. В Калининграде мы будем запускать онлайн-трансляцию "Бессмертного полка", для участия в ней нужно просто отправить нам фотографии, мы в эфире 9 мая будем выводить на экран фотографии фронтовиков", - сообщила ТАСС координатор движения в области Светлана Харламова.

Информацию о героях войны разместят также в эфире телеканала ОТВ-Сахалин, на котором с утра и в течение всего дня 9 мая в тексте бегущей строки будут указываться имена фронтовиков.

Портреты на окнах

Чтобы не выходить на улицы, в Камчатском и Забайкальском краях предлагают разместить портреты героев войны на окнах домов. "Двадцать пять тысяч камчатцев пронесли портреты своих героев в ходе шествия "Бессмертного полка" в 2019 году. И пусть в юбилейный май мы не сможем снова идти плечом к плечу, но напомнить миру имена и лица победителей мы обязаны. Мы предлагаем в день Великой Победы 9 мая 2020 года каждому участнику движения "Бессмертный полк" выставить в окне портрет своего героя, и так от дома к дому пройдет по Камчатке "Бессмертный полк" 2020 года", - рассказал ТАСС председатель Совета ветеранов Петропавловска-Камчатского Игорь Вариченко.

В Забайкальском крае рядом с портретом в знак памяти об участниках войны предлагают зажечь свечу. Координатор "Бессмертного полка" в регионе Данил Цыпалов одобрил эту идею, отметив, что акция со свечей - это такой же акт памяти и почитания подвига народа.

Глава Кургана Андрей Потапов также призвал горожан не отказываться из-за пандемии от акции и предложил каждому провести ее на своем балконе. "Чтобы не прерывать шествие "Бессмертного полка", предлагаю в день праздника всем в одно время выйти со штендерами и портретами своих ветеранов-фронтовиков на балконы, подойти к окнам. Вспомнить павших за Родину, сказать "спасибо" живым. О времени онлайн-акции мы обязательно сообщим вам дополнительно", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Аналогичный формат поддержал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Всемирный клуб петербуржцев, возглавляемый генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, также предложил перенести акцию в домах горожан, чтобы ее участники, соблюдая самоизоляцию, выставили в окнах портреты своих героев войны и зажгли свечи в память о них.