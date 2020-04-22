{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Альтернативные варианты проведения "Бессмертного полка" предложил каждый пятый регион РФ

Газеты и телеканалы готовы разместить истории фронтовиков на своих ресурсах, жителям также предлагают поделиться фотографиями и видео на страницах в социальных сетях
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 22 апреля. Каждый пятый регион России из-за распространения коронавируса и запрета проведения массовых мероприятий предложил альтернативный вариант проведения традиционной акции "Бессмертный полк". Газеты и телеканалы готовы разместить истории фронтовиков на своих ресурсах, жителям также предлагают поделиться фотографиями и видео на страницах в социальных сетях, следует из заявлений региональных властей и организаторов акции.

Спецпроект на тему
1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

Президент РФ Владимир Путин ранее отложил подготовку к параду Победы. Он подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса. Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая - в День Победы - в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2019 году шествие собрало более 10 млн человек по всей России.

Онлайн-формат

В Тульской области предлагают пользователям социальных сетей 9 мая установить вместо своей фотографии портрет воевавшего родственника. Такое же предложение высказали и в Алтайском крае, где можно будет скачать для фотографии специальное оформление. В Бурятии жителей призвали разместить информацию о героях на нескольких интернет-площадках, а в Новосибирской области хотят запустить интернет-трансляцию с видеозаписями семейных историй об участниках войны.

В Пермском крае организаторы "Бессмертного полка" просят жителей региона размещать снимки семьи с портретом ветерана или записывать рассказы о нем на видео. Запись необходимо сопроводить хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020, после чего пост автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел "Бессмертный полк дома".

"В майский праздничный день "Бессмертный полк" останется дома, со своей семьей, своими близкими, с воспоминаниями и разговорами про то, как жила семья в те страшные годы, как воевали и работали герои наших семей. Мы поставим фотографии, достанем письма, медали, все то, что бережно храним в семейных архивах, и будем рассказывать своим детям, а кто-то и внукам о том страшном времени и великом поколении", - написала на своей странице в "Фейсбуке" координатор акции в Пермском крае Анна Отмахова.

Глава Чувашии Олег Николаев также призвал жителей организовать акцию в социальных сетях. Он записал видео о своем дедушке Федоре Григорьеве и опубликовал пост у себя в Instagram. "Записывайте и публикуйте видео с рассказами о своих героях - дедушках и бабушках. Вместе будем гордиться подвигом ветеранов и сохраним память о них для наших детей и внуков", - написал Николаев.

В онлайн-формате акции также хотят провести в Челябинской и Липецкой областях, в Ростове-на-Дону в случае отмены акции ее также проведут в соцсетях.

"Бессмертный полк" в СМИ

В нескольких регионах предложили провести акцию, привлекая к этому местные средства массовой информации - телеканалы и газеты. Так, в Якутии организатор шествия - газета "Якутск вечерний" просит присылать в редакцию истории и фотографии с участниками войны, а также тружениками тыла. "Присылайте нам на электронную почту фотографии вашей семьи с портретами отцов, матерей, дедов, бабушек, прадедов и прабабушек, воевавших на передовой Великой Отечественной войны или на трудовом фронте в тылу. К фотографии приложите небольшой рассказ в свободной форме и контактные данные для уточнения деталей. Все ваши фотографии будут опубликованы в нашей газете в течение мая", - обратились к читателям в газете.

Первый городской телеканал Калининграда, работающий в кабельных сетях и ведущий трансляции программ в сети интернет на своем сайте, также присоединится к акции. "Все это будет происходить в формате онлайн. В Калининграде мы будем запускать онлайн-трансляцию "Бессмертного полка", для участия в ней нужно просто отправить нам фотографии, мы в эфире 9 мая будем выводить на экран фотографии фронтовиков", - сообщила ТАСС координатор движения в области Светлана Харламова.

Информацию о героях войны разместят также в эфире телеканала ОТВ-Сахалин, на котором с утра и в течение всего дня 9 мая в тексте бегущей строки будут указываться имена фронтовиков.

Портреты на окнах

Чтобы не выходить на улицы, в Камчатском и Забайкальском краях предлагают разместить портреты героев войны на окнах домов. "Двадцать пять тысяч камчатцев пронесли портреты своих героев в ходе шествия "Бессмертного полка" в 2019 году. И пусть в юбилейный май мы не сможем снова идти плечом к плечу, но напомнить миру имена и лица победителей мы обязаны. Мы предлагаем в день Великой Победы 9 мая 2020 года каждому участнику движения "Бессмертный полк" выставить в окне портрет своего героя, и так от дома к дому пройдет по Камчатке "Бессмертный полк" 2020 года", - рассказал ТАСС председатель Совета ветеранов Петропавловска-Камчатского Игорь Вариченко.

В Забайкальском крае рядом с портретом в знак памяти об участниках войны предлагают зажечь свечу. Координатор "Бессмертного полка" в регионе Данил Цыпалов одобрил эту идею, отметив, что акция со свечей - это такой же акт памяти и почитания подвига народа.

Глава Кургана Андрей Потапов также призвал горожан не отказываться из-за пандемии от акции и предложил каждому провести ее на своем балконе. "Чтобы не прерывать шествие "Бессмертного полка", предлагаю в день праздника всем в одно время выйти со штендерами и портретами своих ветеранов-фронтовиков на балконы, подойти к окнам. Вспомнить павших за Родину, сказать "спасибо" живым. О времени онлайн-акции мы обязательно сообщим вам дополнительно", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Аналогичный формат поддержал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Всемирный клуб петербуржцев, возглавляемый генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, также предложил перенести акцию в домах горожан, чтобы ее участники, соблюдая самоизоляцию, выставили в окнах портреты своих героев войны и зажгли свечи в память о них.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еще 210 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Общее количество выздоровевших достигло 2 267
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС