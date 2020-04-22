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В "Одноклассниках" появилась возможность запускать трансляции видеозвонков

Присоединиться к прямым эфирам могут не больше 100 пользователей

В "Одноклассниках" появилась возможность выйти в прямой эфир в режиме видеозвонка на двоих и группового звонка до 100 участников. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

"Теперь с помощью звонков один на один, узким кругом или расширенным до 100 участников пользователи могут проводить прямые эфиры в своем личном профиле или группе, - говорится в сообщении. - Звонки в ОК станут не только местом для общения с друзьями и близкими, но и помогут решить в онлайне задачи по работе, для бизнеса и творчества".

Описание
© Пресс-служба ОК

Чтобы вывести звонок в эфир, в настройках нужно выбрать пункт "Трансляция звонка", задать настройки приватности и запустить совместный стрим. Использовать функцию можно в веб-версии ОК и Android-приложении, в ближайшее время она появится на iOS. Для записи видеозвонка нужно выбрать пункт "Запись звонка" во время разговора.

Пользователи также смогут начать транслировать видеозвонок в заранее запланированный эфир с обратным отсчетом как в личном профиле, так и в группе. Это позволит анонсировать трансляцию - зрители вовремя подпишутся на эфир и не пропустят его начало.

В пресс-службе "Одноклассников" уточнили, что платформа звонков работает на базе искусственного интеллекта и позволяет получать высокое качество картинки даже при плохом интернет-соединении. Сервис учитывает качество сети каждого участника и индивидуально подстраивается под него. В ОК доступны групповые звонки с подключением до 100 собеседников, демонстрация экрана, а также AR-маски и размытие фона в мобильных приложениях и другие возможности. 

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