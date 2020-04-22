{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор назвал регионы, которые лидируют по количеству тестов на коронавирус

В тройку лидеров вошли Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва вошли в тройку лидеров среди регионов России по числу сделанных тестов на коронавирус на 100 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом: Сахалинская область (8 254,95), Ямало-Ненецкий автономный округ (4 655,51), Москва (4 617,51)", - говорится в сообщении.

Пятерку лидеров замыкают Камчатский край (3 145,55) и Адыгея (3 029,68).

По абсолютному количеству проведенных исследований первое место занимает Москва (580 тыс. из более чем 2,2 млн сделанных в России тестов), второе и третье - Подмосковье (183,75 тысячи) и Санкт-Петербург (135,4 тысячи). Именно в этих регионах на данный момент выявлено больше всего заразившихся коронавирусом.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСахалинская областьЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еще 210 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Общее количество выздоровевших достигло 2 267
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС