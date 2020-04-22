Роспотребнадзор назвал регионы, которые лидируют по количеству тестов на коронавирус

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва вошли в тройку лидеров среди регионов России по числу сделанных тестов на коронавирус на 100 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом: Сахалинская область (8 254,95), Ямало-Ненецкий автономный округ (4 655,51), Москва (4 617,51)", - говорится в сообщении.

Пятерку лидеров замыкают Камчатский край (3 145,55) и Адыгея (3 029,68).

По абсолютному количеству проведенных исследований первое место занимает Москва (580 тыс. из более чем 2,2 млн сделанных в России тестов), второе и третье - Подмосковье (183,75 тысячи) и Санкт-Петербург (135,4 тысячи). Именно в этих регионах на данный момент выявлено больше всего заразившихся коронавирусом.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.