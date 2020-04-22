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Пандемия коронавируса нового типа
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Дамаск попросил ООН оценить ситуацию с коронавирусом в Эр-Рукбане

В заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии подчеркивается, что единственным решением гуманитарной проблемы лагеря является окончательное его расформирование

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ООН изучит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в лагере беженцев Эр-Рукбан по просьбе сирийских властей. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

"Руководство Сирии принимает все возможные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в подконтрольных районах. Кроме того, учитывая критическую гуманитарную обстановку в лагере беженцев Эр-Рукбан, и с целью изучить реальную ситуацию с распространением в нем COVID-19 МИД Сирии направил в адрес ООН официальный запрос на проведение в лагере оценочной медицинской миссии", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что "данная инициатива сирийской стороны Организацией Объединенных Наций была поддержана".

В заявлении также указывается, что США стремятся обеспечить подконтрольных им боевиков в лагере беженцев Эр-Рукбан в Сирии за счет гуманитарных поставок ООН. 

"Очевидно, что доставка гуманитарной помощи в лагерь необходима американской стороне исключительно для достижения своих корыстных целей: обеспечить за счет ООН продуктами питания и предметами первой необходимости подконтрольные им НВФ [незаконные вооруженные формирования], что позволит и дальше затягивать процесс расформирования Эр-Рукбана", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что США оказали влияние на разработку плана ООН по гуманитарной медицинской миссии в лагерь, предложенный изначально сирийским властями для оценки ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Считаем, что предложенный ООН документ разработан под влиянием Соединенных Штатов, развязавших информационно-пропагандистскую кампанию по обвинению Дамаска в неспособности эффективно противостоять распространению коронавируса в республике", - говорится в заявлении штабов.

Документ ООН предусматривает доставку гуманитарных грузов в лагерь без адресного распределения нуждающимся. Вместо этого помощь предлагается передать представителям шести этнических групп лагеря и трех окрестных деревень с последующим распределением по их собственному усмотрению.

В заявлении штабов подчеркивается, что единственным решением гуманитарной проблемы лагеря Эр-Рукбан является окончательное его расформирование и эвакуация жителей в места избранного проживания, где сирийские власти создали все условия для достойного размещения.

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