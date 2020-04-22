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Пандемия коронавируса нового типа
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В ГП потребовали заблокировать фейк о масках из медной ткани, спасающих от коронавируса

В описании к товару сказано, что входящие в состав маски ионы меди быстро убивают также и другие опасные инфекции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать информацию о продаже многоразовых масок из медной ткани, якобы спасающих от коронавируса, вируса Эболы и других опасных вирусов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"На одном из сайтов размещена информация о продаже многоразовых масок "из медной ткани антивирусной и антимикробной защиты органов дыхания". В описании к товару сообщается, что "входящие в состав маски ионы меди быстро убивают такие вирусы, как Зика, Эбола, коронавирус и другие виды чрезвычайно опасных вирусов", - рассказал представитель Генпрокуратуры. По его словам, согласно информации Центра медицинской инспекции департамента здравоохранения Москвы, сведения об эффективности таких масок от заражения коронавирусной инфекцией и прочими вирусами не подтверждены государственными техническими, токсикологическими и клиническими испытаниями и содержат признаки недостоверной информации.

Как отметил Иванов, выявленная прокуратурой Москвы недостоверная информация о свойствах противовирусной маски "формирует искаженное представление о соблюдении режима социального дистанцирования и иных мерах предосторожности", что может повлечь негативные последствия в виде роста заболеваемости, создавая угрозу жизни и здоровью людей.

Прокуратура Тверской области также выявила "ВКонтакте" две видеозаписи с фейками о том, что в инфекционном отделении больницы в Твери пациентам не выдают медицинские маски, а "лица с подозрением на коронавирус якобы содержатся совместно с другими больными, инфекционные отделения больниц Твери переполнены зараженными пациентами, которым предоставляется одноразовая посуда для многократного использования". Одна из видеозаписей также размещена в "Одноклассниках". Между тем, по данным управления Роспотребнадзора на 17 апреля, инфекционное отделение больницы № 6 заполнено на 83%. В Твери есть 200 койко-мест для больных COVID-19 на базе ГКБ № 6 и ОКБ. По состоянию на 17 апреля в области зафиксировано 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этим публикациям.

 

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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