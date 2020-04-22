LA Times: первый случай смерти от COVID-19 в США произошел 6 февраля в Калифорнии

ТАСС, 22 апреля. Первый случай смерти от заболевания, вызванного новым коронавирусом, произошел в США 6 февраля в округе Санта-Клара (штат Калифорния). Об этом во вторник сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на результаты вскрытия, произведенного местным судмедэкспертом.

Ранее считалось, что первый пациент с коронавирусом на территории США умер в городе Киркленд (штат Вашингтон) 29 февраля. При этом первый случай смерти в Калифорнии, как полагалось, был зафиксирован лишь 9 марта. Однако, по данным издания, вскрытие показало, что три человека, заразившихся коронавирусом, умерли в Калифорнии раньше обозначенной даты - 6 февраля, 17 февраля и 6 марта.

"Три человека умерли у себя дома в тот период времени, когда тесты на коронавирус проводили только специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Эти тесты могли пройти только те люди, которые совершали поездки за рубеж или обращались за помощью к врачам ввиду наличия у них симптомов заболевания", - приводится заявление властей Санта-Клары.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 824 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 45 тыс. человек.