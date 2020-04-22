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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 236

За сутки умерли 57 человек
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 4 420 человек, 513 человек умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 547 человек, за весь период - 4 420. За сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 513 человек", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что среди новых инфицированных у 2 275 (43,3%) человек нет клинических проявлений заражения.

Новые 2 548 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 31 981 зараженный.

По данным штаба, число заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 631, до 6 590, а в Санкт-Петербурге - на 294, до 2267. Новые случаи выявлены также еще в 75 регионах, в том числе в Рязанской области - 76, Республике Татарстан - 75, Калужской области - 72, Мурманской области - 71 и Нижегородской области - 69.

После выздоровления выписаны 547 человек в 51 регионе, из них 210 - в Москве, 47 - в Санкт-Петербурге, 24 - в Мурманской области, 21 - в Нижегородской области.

Среди летальных исходов за сутки 28 зафиксировано в Москве, 7 - в Московской области, по 3 - в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ингушетии, два случая - в Калужской области. По одному человеку умерли в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Орловской и Тульской областях, Республиках Адыгея и Коми, Чечне и Ставропольском крае.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, превысило 2 тыс. человек.

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По данным штаба, общее число заразившихся с начала пандемии в Санкт-Петербурге составило 2 267 человек. За сутки зафиксировано 294 новых случая - это один из наиболее высоких суточных приростов за все время. Самый большой скачок был 16 апреля - тогда выявили 424 новых случая.

Кроме того, за последние сутки умерли еще три человека, общее число умерших достигло 14.

Санкт-Петербург входит в число девяти регионов РФ, которые превышают среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей.

В новость была внесена правка (11:06 мск) – передается с уточнением числа выписанных, верно - 547 человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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