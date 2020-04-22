Глава Минздрава Калмыкии ушел на самоизоляцию после работы в инфекционном госпитале

ЭЛИСТА, 22 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов завершил работу в развернутом в Элисте дополнительном инфекционном госпитале для пациентов с коронавирусом и самоизолировался, сообщил он в Instagram .

"Сейчас я нахожусь дома, на самоизоляции. Чувствую себя прекрасно, выспался. Первые результаты анализов, которые я сдал после выхода, отрицательные, чего и следовало ожидать. Те средства индивидуальной защиты, которые мы используем, достаточно эффективны", - сказал Кикенов.

Дополнительный инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом приступил к работе в Элисте 12 апреля, им руководит Кикенов. Председатель правительства республики Юрий Зайцев поручил Кикенову после прохождения обязательных контрольных процедур приступить к исполнению должностных обязанностей.

В Калмыкии госпитализированы 96 человек с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии выписано 14 человек, из них двое детей. В тяжелом состоянии четверо, один из них на аппарате ИВЛ, состояние больных стабильное. Наибольшее число заболевших в Сарпинском районе, восемь человек, уточнил министр здравоохранения региона.