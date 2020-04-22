Россия будет оказывать Белоруссии помощь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия будет оказывать Белоруссии содействие и помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом в эфире "России-24" сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Мы, как и прежде, будем оказывать братскому народу Республики Беларусь необходимое содействие и помощь", - сказала она.

В частности, по ее словам, 21 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко позвонил своему коллеге из Белоруссии Владимиру Каранику. Они обсудили тактику ведения больных с коронавирусной инфекцией и договорились продолжить взаимодействие. "Дополнительных просьб не поступало", - сказала она.

Абрамченко также напомнила, что 5 февраля российская сторона вывезла из китайского города Ухань 10 граждан Белоруссии. Один из них был в тяжелом состоянии, ему на территории Российской Федерации была оказана необходимая медицинская помощь. В удовлетворительном состоянии он и другие граждане Белоруссии направлены домой.