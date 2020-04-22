Telegraph: британских медиков проверяли некорректными тестами на коронавирус

ТАСС, 22 апреля. Тест-системы на новую коронавирусную инфекцию, которые применялись для проверки медицинского персонала британской Национальной службы здравоохранения (NHS), признаны некачественными и непригодными для дальнейшего использования. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

По данным издания, в докладной записке от 11 апреля правительственной службы Public Health England (PHE) содержится предупреждение о недостаточной эффективности применяемых тестов. При этом почти 100 тыс. сотрудников NHS и социальных служб, а также их родственники уже прошли тестирование на коронавирус. Из документа следует, что исследования в лабораториях NHS и PHE дали "противоречивые результаты", требующие повторной проверки "сомнительных проб".

Как отмечает газета, подобная ситуация может привести к тому, что тысячи медсестер и врачей, анализы которых показали отсутствие в их организме коронавируса, возможно, выходят на работу уже инфицированными. Таким образом всем 12 исследовательским центрам PHE было предписано прекратить использование данных тестов к 23 апреля, а вместо них начать использовать тест-системы, поставляемые коммерческими фирмами. Лабораториям NHS в свою очередь было указано перепроверять любые сомнительные результаты до тех пор, пока не будут доступны другие методы для диагностики коронавируса.

По данным британского Минздрава, у 129 тыс. человек в королевстве было подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 17,3 тыс.